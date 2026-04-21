Ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  3. Весела Лечева проведе работни срещи на високо ниво преди Европейските игри в Турция

Весела Лечева проведе работни срещи на високо ниво преди Европейските игри в Турция

  • 21 апр 2026 | 17:05
  • 206
  • 0
Весела Лечева проведе работни срещи на високо ниво преди Европейските игри в Турция

Председателят на Българския олимпийски комитет и вицепрезидент на европейската стрелба Весела Лечева проведе днес работни срещи с президента на Турския олимпийски комитет, както и с организационния комитет на Европейските летни игри, съобщиха от пресофиса на Лечева. Най-престижното състезания на Стария континент, организирано от Европейските олимпийски комитети, ще се проведе през 2027-о година в Истанбул, а Лечева е координатор и ръководител на работната група на Европейската конфедерация по стрелба.

В делегацията в Турция са още президентът на Европейската конфедерация Александър Ратнер, генералният секретар Ягор Алейник и спортният директор Елена Алън. Те се срещнаха с новоизбрания председател на Турския олимпийски комитет Проф. Вели Озан Чакир, а след това и със заместник-министъра по въпросите на младежта и спорта Хамза Йериклая.

"Домакините ни запознаха още преди няколко месеца с проекта, мястото, където ще се проведат състезанията по стрелба, както и останалите съоръжения. Днес имахме възможност да ги видим лично и да начертаем следващите стъпки. По отношение на стрелбата гарантират, че комплексът ще бъде завършен през април 2027-а, ще мине тестови състезания и ще бъде готов напълно за Европейските игри. Що се отнася до останалите съоръжения, както и местата, на които ще бъдат настанени спортистите, има голям напредък. Продължаваме да координираме нашите действия и да следим подготовката. Като председател на Българския олимпийски комитет казах, че за нас е огромно предимство, че Игрите са в съседна и добре позната държава, която е домакинствала редица състезания и турнири", заяви Весела Лечева.

Европейските игри през 2027 г. ще бъдат четвъртото издание на най-голямото мултиспортно събитие в Европа и ще се проведат от 16 до 27 юни 2027 г. Те са и важен етап в квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

В тях ще участват 6000 спортисти от 50 държави. Европейските олимпийски комитети утвърдиха програмата, която включва 26 спорта (включително 22 олимпийски дисциплини).

Още от Други спортове

Борисов разкри кой къде има влияние в спортните федерации

Борисов разкри кой къде има влияние в спортните федерации

  • 21 апр 2026 | 15:00
  • 1399
  • 0
Петя Неделчева-Хранова: Целта е победа над Испания, всеки мач ще играем на максимума

Петя Неделчева-Хранова: Целта е победа над Испания, всеки мач ще играем на максимума

  • 21 апр 2026 | 14:23
  • 440
  • 1
Националките по бадминтон с последна тренировка преди Световното

Националките по бадминтон с последна тренировка преди Световното

  • 21 апр 2026 | 13:12
  • 453
  • 0
В Бургас раздават 20 000 брошури с полезна информация за Джиро д’Италия

В Бургас раздават 20 000 брошури с полезна информация за Джиро д’Италия

  • 21 апр 2026 | 12:53
  • 481
  • 0
Уникално съоръжение без аналог в света посреща участниците на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Уникално съоръжение без аналог в света посреща участниците на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

  • 21 апр 2026 | 12:50
  • 913
  • 1
Европейският шампион Ангел Русев и “сребърният” Иван Димов се прибират в сряда

Европейският шампион Ангел Русев и “сребърният” Иван Димов се прибират в сряда

  • 21 апр 2026 | 12:03
  • 463
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Гледайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

  • 21 апр 2026 | 16:59
  • 2840
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 21805
  • 26
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 41044
  • 219
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 44813
  • 40
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 10444
  • 25
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 10094
  • 7