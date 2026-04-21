Весела Лечева проведе работни срещи на високо ниво преди Европейските игри в Турция

Председателят на Българския олимпийски комитет и вицепрезидент на европейската стрелба Весела Лечева проведе днес работни срещи с президента на Турския олимпийски комитет, както и с организационния комитет на Европейските летни игри, съобщиха от пресофиса на Лечева. Най-престижното състезания на Стария континент, организирано от Европейските олимпийски комитети, ще се проведе през 2027-о година в Истанбул, а Лечева е координатор и ръководител на работната група на Европейската конфедерация по стрелба.

В делегацията в Турция са още президентът на Европейската конфедерация Александър Ратнер, генералният секретар Ягор Алейник и спортният директор Елена Алън. Те се срещнаха с новоизбрания председател на Турския олимпийски комитет Проф. Вели Озан Чакир, а след това и със заместник-министъра по въпросите на младежта и спорта Хамза Йериклая.

"Домакините ни запознаха още преди няколко месеца с проекта, мястото, където ще се проведат състезанията по стрелба, както и останалите съоръжения. Днес имахме възможност да ги видим лично и да начертаем следващите стъпки. По отношение на стрелбата гарантират, че комплексът ще бъде завършен през април 2027-а, ще мине тестови състезания и ще бъде готов напълно за Европейските игри. Що се отнася до останалите съоръжения, както и местата, на които ще бъдат настанени спортистите, има голям напредък. Продължаваме да координираме нашите действия и да следим подготовката. Като председател на Българския олимпийски комитет казах, че за нас е огромно предимство, че Игрите са в съседна и добре позната държава, която е домакинствала редица състезания и турнири", заяви Весела Лечева.

Европейските игри през 2027 г. ще бъдат четвъртото издание на най-голямото мултиспортно събитие в Европа и ще се проведат от 16 до 27 юни 2027 г. Те са и важен етап в квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

В тях ще участват 6000 спортисти от 50 държави. Европейските олимпийски комитети утвърдиха програмата, която включва 26 спорта (включително 22 олимпийски дисциплини).