Играч на Минесота: Всички в Денвър са слаби защитници

Всички баскетболисти в отбора на Денвър Нъгетс са слаби защитници. Това мнение изрази крилото на Минесота Тимбъруулвс Джейдън МакДениълс след успеха на "Горските вълци" със 119:114, с който резултатът в плейофната серия между двата тима бе изравнен на 1-1 победи.

МакДениълс бе попитан след срещата каква е основната причина за промяната в представянето на Минесота спрямо първия мач и той посочи по-директния баскетбол, който са играли гостите.

"Стратегията ни за мача бе да ги атакува. Право през Никола Йокич, право през Джамал Мъри. Те са слаби защитници. Тим Хардауей, Кем Джонсън, Аарън Гордън, целият им отбор. Всички са лоши защитници. Ние сме по-атлетичният тим и трябваше да използваме това си предимство", каза МекДениълс.

Плейофната серия от първия кръг в Западната конференция на НБА се пренася в Минесота за мачове номер 3 и 4, като за класиране за полуфиналите са нужни четири победи.

