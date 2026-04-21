Кевин Дюрант остава под въпрос за мач №2 с Лейкърс

Голямата звезда на Хюстън Рокетс Кевин Дюрант взе участие в половината тренировка на отбора си преди втория мач от серията срещу Лос Анджелис Лейкърс в плейофите на Западната конференция в Националната баскетболна асоциация (НБА), но все още не е ясно дали ще играе, съобщава ESPN.

37-годишният ветеран пропусна загубата в първия мач с 98:107 заради контузия в коляното, получена на тренировка през миналата седмица. "Ракетите" обаче ще се нуждаят от него, ако искат да имат шанс да изравнят серията преди тя да премине в Тексас.

„Издръжливостта към болка е едно нещо, но подвижността и това да се чувстваш комфортно ще бъдат най-важни за него“, заяви старши треньорът Име Удока.

Кевин Дюрант води отбора си с 26 точки средно на мач през този сезон, а неговото присъствие липсваше при поражението в първия двубой. В него баскетболистите на Хюстън вкараха под 40% от стрелбите си от игра, въпреки че направиха 27 опита повече от своите опоненти.

Вторият мач от серията, в която се играе до четири успехи, е тази нощ в Лос Анджелис, а с победа Рокетс ще преминат към двете си поредни домакинства при изравнени сили.

Снимки: Gettyimages