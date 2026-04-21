Дреймънд Грийн: Надявам се Стив Кър да ни е треньор следващия сезон, но чувствам, че няма да бъде

Ветеранът Дреймънд Грийн смята, че дългогодишният му наставник в Голдън Стейт Уориърс Стив Кър може да напусне отбора преди началото на следващия сезон в НБА.

„Воините“ отпаднаха още в плей-ин турнира и не достигнаха плейофите в НБА за втори път през последните три сезона, а Стив Кър заяви след загубата с 96:111 от Финикс Сънс, че в идните седмици ще премисли бъдещето си.

36-годишният Грийн, който е неизменен титуляр в състава на Кър от заставането му начело на отбора през 2014 година насам, очаква престоят на американският специалист да приключи още преди началото на следващата кампания.

„Надявам се да ни бъде треньор следващия сезон. Искате моето мнение? Мисля, че няма да бъде. Просто такова е чувството. Усетих, че това беше краят“, обясни Дреймънд Грийн в своя подкаст, цитиран от ESPN.

След отпадането от Финикс, Стив Кър остана насаме с Грийн и другия му дългогодишен играч Стеф Къри до терена, за да отбележи края на 12-ия им сезон заедно. Микрофоните в залата успяха да уловят думите: „Не знам какво ще се случи след това, но ви обичам много. Благодаря ви“.

В 12-те си сезона начело на Голдън Стейт Стив Кър спечели четири титли от НБА и достигна финалите още два пъти, включително през сезон 2015/16, когато постави рекорд за най-много победи в редовния сезон - 73. През 2022 година той беше посочен сред 15-те най-добри старши треньори в историята на НБА, а през март 2025-а излезе на първо място по победи при наставниците на Уориърс.

Стив Кър изведе националния отбор на САЩ до златен медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, а през 2023-а под негово ръководство отборът достигна четвъртото място на Световното първенство по баскетбол.

Като играч той е петкратен шампион на НБА - три пъти с Чикаго Булс (1996, 1997, 1998 година) и два със Сан Антонио Спърс (1999 и 2003 година).

