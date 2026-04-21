Антъни Едуардс поведе Минесота към страхотен обрат срещу Йокич и компания

Минесота Тимбъруулвс надви със 119:114 като гост Денвър Нъгетс в мач №2 от серията между двата тима от първия кръг на плейофите в НБА.

"Горските вълци" преодоляха изоставане от 19 точки по пътя към победата, с която изравниха резултата в серията на 1-1 победи.

Антъни Едуардс записа 30 точки и 10 борби за Минесота, а Джулиъс Рандъл допринесе за победата с 24 точки.

Джамал Мъри се отличи с 30 точки, 7 борби и 7 асистенции за Денвър, а суперзвездата на тима Никола Йокич се отчете с 24 точки, 15 борби и 8 асистенции.

Снимки: Gettyimages