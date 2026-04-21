  Sportal.bg
  Баскетбол
  3. Антъни Едуардс поведе Минесота към страхотен обрат срещу Йокич и компания

Антъни Едуардс поведе Минесота към страхотен обрат срещу Йокич и компания

Антъни Едуардс поведе Минесота към страхотен обрат срещу Йокич и компания

Минесота Тимбъруулвс надви със 119:114 като гост Денвър Нъгетс в мач №2 от серията между двата тима от първия кръг на плейофите в НБА.

"Горските вълци" преодоляха изоставане от 19 точки по пътя към победата, с която изравниха резултата в серията на 1-1 победи.

Антъни Едуардс записа 30 точки и 10 борби за Минесота, а Джулиъс Рандъл допринесе за победата с 24 точки.

Джамал Мъри се отличи с 30 точки, 7 борби и 7 асистенции за Денвър, а суперзвездата на тима Никола Йокич се отчете с 24 точки, 15 борби и 8 асистенции.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Ето какво се случи в НБА през изминалата нощ

Ето какво се случи в НБА през изминалата нощ

  • 21 апр 2026 | 09:00
  • 3150
  • 0
Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

  • 20 апр 2026 | 22:54
  • 1557
  • 1
Невероятен кош в Перник, ето какво се случи тази вечер в Sesame НБЛ

Невероятен кош в Перник, ето какво се случи тази вечер в Sesame НБЛ

  • 20 апр 2026 | 21:12
  • 9587
  • 0
Йокич и Уемби поведоха надпреварата за годишните награди в НБА

Йокич и Уемби поведоха надпреварата за годишните награди в НБА

  • 20 апр 2026 | 18:03
  • 1064
  • 0
Суперзвездата на Панатинайкос показа уважение към Везенков и го посочи за MVP на Евролигата

Суперзвездата на Панатинайкос показа уважение към Везенков и го посочи за MVP на Евролигата

  • 20 апр 2026 | 16:42
  • 4609
  • 0
Септември 97 спечели бронз в Адриатическата лига за момичета до 15 години

Септември 97 спечели бронз в Адриатическата лига за момичета до 15 години

  • 20 апр 2026 | 14:44
  • 471
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 25980
  • 147
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 33756
  • 25
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 1616
  • 3
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 6691
  • 5
Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

  • 21 апр 2026 | 07:21
  • 3675
  • 5
Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

  • 21 апр 2026 | 07:39
  • 3331
  • 3