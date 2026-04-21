Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Триото на Кливланд не остави шансове на Торонто Раптърс

Триото на Кливланд не остави шансове на Торонто Раптърс

  • 21 апр 2026 | 11:55
  • 332
  • 0
Кливланд Кавълиърс стана единственият отбор, който поведе с 2:0 победи в своята серия, след като се наложи над Торонто Раптърс със 115:105 в първия кръг в плейофите на НБА.

За домакините от Охайо Донован Мичъл бе най-резултатен с 30 точки, 7 борби и 5 асистенции, като Джеймс Хардън и Евън Мобли също направиха силен двубой, завършвайки с 28 и 25 респективно.

За гостите от Канада Скоти Барнс държеше отбора близко в мача, като отбеляза 26 точки. Неефективната стрелба на Брандън Инграм се оказа ключовият фактор за загубата на канадския отбор, като той завърши с едва 7 точки и 3 от 15 стрелба.

Серията се мести на север в Канада за мач номер 3.

Гошо Методиев

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Ето какво се случи в НБА през изминалата нощ

Ето какво се случи в НБА през изминалата нощ

  • 21 апр 2026 | 09:00
  • 3149
  • 0
Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

  • 20 апр 2026 | 22:54
  • 1556
  • 1
Невероятен кош в Перник, ето какво се случи тази вечер в Sesame НБЛ

Невероятен кош в Перник, ето какво се случи тази вечер в Sesame НБЛ

  • 20 апр 2026 | 21:12
  • 9587
  • 0
Йокич и Уемби поведоха надпреварата за годишните награди в НБА

Йокич и Уемби поведоха надпреварата за годишните награди в НБА

  • 20 апр 2026 | 18:03
  • 1064
  • 0
Суперзвездата на Панатинайкос показа уважение към Везенков и го посочи за MVP на Евролигата

Суперзвездата на Панатинайкос показа уважение към Везенков и го посочи за MVP на Евролигата

  • 20 апр 2026 | 16:42
  • 4609
  • 0
Септември 97 спечели бронз в Адриатическата лига за момичета до 15 години

Септември 97 спечели бронз в Адриатическата лига за момичета до 15 години

  • 20 апр 2026 | 14:44
  • 471
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 25941
  • 147
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 33725
  • 25
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 1571
  • 1
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 6684
  • 5
Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

  • 21 апр 2026 | 07:21
  • 3672
  • 5
Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

  • 21 апр 2026 | 07:39
  • 3329
  • 3