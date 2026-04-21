Триото на Кливланд не остави шансове на Торонто Раптърс

Кливланд Кавълиърс стана единственият отбор, който поведе с 2:0 победи в своята серия, след като се наложи над Торонто Раптърс със 115:105 в първия кръг в плейофите на НБА.

За домакините от Охайо Донован Мичъл бе най-резултатен с 30 точки, 7 борби и 5 асистенции, като Джеймс Хардън и Евън Мобли също направиха силен двубой, завършвайки с 28 и 25 респективно.

За гостите от Канада Скоти Барнс държеше отбора близко в мача, като отбеляза 26 точки. Неефективната стрелба на Брандън Инграм се оказа ключовият фактор за загубата на канадския отбор, като той завърши с едва 7 точки и 3 от 15 стрелба.

Серията се мести на север в Канада за мач номер 3.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages