Дузпи пратиха Залаегерсег на финал за Купата на Унгария

Залаегерсег е първият финалист в турнира за Купа на Унгария. Тимът се наложи след продължения и дузпи над Хонвед в Будапеща. В редовното време срещата приключи 1:1, а в продълженията съперниците си размениха по още един гол.

Ветеранът Бранко Паулевич даде аванс на Хонвед в 44-тата минута, а Залаегерсег изравни дълбоко в добавеното време с попадение на Жоао Виктор.

В началото на продълженията Лукас Алфонсо отбеляза втори гол за Залаегерсег, но Адам Самоши се разписа за 2:2 и всичко трябваше да се реши с дузпи. При тях фатален за Хонвед се оказа пропускът на Алекс Сабо.