Александър Василев отпадна на "Чалънджър" в Рим

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Рим (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

18-годишният Василев отстъпи с 1:6, 3:6 нв водача в схемата и №127 в световната ранглиста Далибор Свърчина (Чехия). Срещата продължи 68 минути.

Българинът допусна пробив в първия гейм на мача, а след 1:2 загуби четири поредни гейма за крайното 1:6 в първия сет. Василев изостана с 0:3 във втората част, успя да намали пасива си на 2:3, но допусна нов пробив за 2:4. До края на мача нови пробиви нямаше и след 3:6 Василев отпадна от надпреварата.

Друг национал на България - Александър Донски ще участва в надпреварата на двойки. Донски и Сидхант Бантия (Индия) ще играят в първия кръг срещу Серхио Мартос Горнес (Испания) и Виджай-Сундар Прашант (Индия).