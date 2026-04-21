  3. Нова ера в Чикаго Булс, започва търсенето на ръководител

Нова ера в Чикаго Булс, започва търсенето на ръководител

  • 21 апр 2026 | 10:52
  • 205
  • 0
Нова ера в Чикаго Булс, започва търсенето на ръководител

Чикаго Булс започна търсене на нов ръководител на баскетболните операции и вече подготвя серия от интервюта с водещи кандидати, съобщава Шамс Чарания от ESPN.

Сред разглежданите имена са генералните мениджъри - Мат Лойд (Минесота Тимбъруулвс), Майк Ганси (Кливланд Кавалиърс) и Дейв Телеп (Сан Антонио Спърс), заедно с вицепрезидентите Денис Линдзи (Детройт Пистънс) и Брайсън Греъм (Атланта Хоукс). Очакват се разговори и с Остин Браун, който е глава на първата дивизия в колежанския баскетбол.

Интервютата стартират тази седмица, като целта е новият ръководител да бъде назначен около драфта през май.

Процесът идва след раздялата с Артурас Карнишовас и Марк Евърсли.

Сред кандидатите Мат Лойд се отличава със силна връзка с „Булс“, където работи 17 години, докато Денис Линдзи впечатлява с над 30 години опит в различни роли в НБА. Брайсън Греъм е сред изгряващите имена в лигата, а Ганси и Телеп носят стабилен опит от настоящите си роли.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Ето какво се случи в НБА през изминалата нощ

Ето какво се случи в НБА през изминалата нощ

  • 21 апр 2026 | 09:00
  • 2745
  • 0
Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

  • 20 апр 2026 | 22:54
  • 1481
  • 1
Невероятен кош в Перник, ето какво се случи тази вечер в Sesame НБЛ

Невероятен кош в Перник, ето какво се случи тази вечер в Sesame НБЛ

  • 20 апр 2026 | 21:12
  • 9474
  • 0
Йокич и Уемби поведоха надпреварата за годишните награди в НБА

Йокич и Уемби поведоха надпреварата за годишните награди в НБА

  • 20 апр 2026 | 18:03
  • 1045
  • 0
Суперзвездата на Панатинайкос показа уважение към Везенков и го посочи за MVP на Евролигата

Суперзвездата на Панатинайкос показа уважение към Везенков и го посочи за MVP на Евролигата

  • 20 апр 2026 | 16:42
  • 4483
  • 0
Септември 97 спечели бронз в Адриатическата лига за момичета до 15 години

Септември 97 спечели бронз в Адриатическата лига за момичета до 15 години

  • 20 апр 2026 | 14:44
  • 466
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 20868
  • 109
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 29388
  • 20
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 5265
  • 0
Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

  • 21 апр 2026 | 07:21
  • 3086
  • 5
Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

  • 21 апр 2026 | 07:39
  • 2782
  • 2
Всичко или нищо за Коди и Цървена звезда срещу Барселона

Всичко или нищо за Коди и Цървена звезда срещу Барселона

  • 21 апр 2026 | 09:50
  • 985
  • 0