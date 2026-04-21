Нова ера в Чикаго Булс, започва търсенето на ръководител

Чикаго Булс започна търсене на нов ръководител на баскетболните операции и вече подготвя серия от интервюта с водещи кандидати, съобщава Шамс Чарания от ESPN.

Сред разглежданите имена са генералните мениджъри - Мат Лойд (Минесота Тимбъруулвс), Майк Ганси (Кливланд Кавалиърс) и Дейв Телеп (Сан Антонио Спърс), заедно с вицепрезидентите Денис Линдзи (Детройт Пистънс) и Брайсън Греъм (Атланта Хоукс). Очакват се разговори и с Остин Браун, който е глава на първата дивизия в колежанския баскетбол.

Интервютата стартират тази седмица, като целта е новият ръководител да бъде назначен около драфта през май.

Процесът идва след раздялата с Артурас Карнишовас и Марк Евърсли.

Сред кандидатите Мат Лойд се отличава със силна връзка с „Булс“, където работи 17 години, докато Денис Линдзи впечатлява с над 30 години опит в различни роли в НБА. Брайсън Греъм е сред изгряващите имена в лигата, а Ганси и Телеп носят стабилен опит от настоящите си роли.

Гошо Методиев

