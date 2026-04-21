Доверие към процеса, Бруклин Нетс преподписа с Жорди Фернандес

Бруклин Нетс преподписа дългогодишни договори със старши треньора Жорди Фернандес и целия му щаб.

Решението подчертава дългосрочната стратегия на клуба и доверието към испанския специалист, който вече два сезона ръководи отбора в период на преструктуриране.

Под негово ръководство Нетс залагат на развитие на млади таланти, като същевременно остават амбициозни. В този процес се открояват както израстването на по-младите играчи, така и стабилните изяви на баскетболисти като Майкъл Портър-младши, Ник Клакстън и Дей'Рон Шарп.

В първите си два сезона начело Фернандес има баланс от 46 победи и 118 загуби, но резултатите се разглеждат в контекста на дългосрочно изграждане на състава.

Преди да поеме Нетс, 43-годишният треньор натрупа опит като асистент в Денвър Нъгетс и Сакраменто Кингс, а също така изведе националния отбор на Канада до бронзов медал на Световното първенство на ФИБА през 2023 г.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages