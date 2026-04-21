Станаха ясни четвъртфиналните двойки в eFirst League! Левски - Ботев (Пловдив) е голямото дерби

Топ 8 в eFirst League е ясен, след като измина и последният кръг в груповата фаза на електронното първенство по футбол в България за сезон 2025/2026.



Шампионът ще стане ясен в неделя 26 април, а той освен, че ще спечели голямата награда от награден фонд на обща стойност 5 хиляди евро, ще спечели правото да представя България в Шампионска лига и Плей-Инс на FC Pro световния шампионат, или иначе казано победителят в eFirst League ще има възможността да участва на Световното първенство и в най-силния клубен турнир в Европа.

Ето и четвъртфиналните двойки в турнира:



Арда (Венцислав Караусов) – Монтана (Алекс Тодоров)

Локомотив София (Алекс Александров) – Черно море (Димо Иванов)

Локомотив Пловдив (Иван Чуров) – Септември (Димитър Досев)

Ботев Пловдив (Иван Мавродиев) – Левски (Георги Георгиев)



Двубоите са в събота и неделя 25 и 26 април, като ще се излъчват в Twitch.tv канала на лигата.