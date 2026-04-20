  3. Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

  • 20 апр 2026 | 22:54
Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

Националът Борислав Младенов беше сред най-резултатните за победата на австрийския си тим Виена Баскет с 92:84 като гост на сръбския ФМП Белград в среща от деветия кръг във втория етап на Адриатическата лига за мъже.

Младенов отбеляза 17 точки, 3 борби, 5 асистенции и 2 откраднати топки за 27 минути на терена.

Гостите от Виена изоставаха с 48:50 на почивката, а след 30 минути игра водеха с 68:67. Силна последна четвърт осигури успеха за австрийския състав, който участва в групата извън топ 8 и заема 14-о място във временното класиране на международната надпревара с актив 9-16.

За Борислав Младенов и съотборниците му предстои мач срещу Клостернойбург на 22 април от четвъртфиналните плейофи в първенството на Австрия. Тимът от Виена води с 1-0 победи.

