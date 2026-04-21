Започва вторият етап от плейофите в НБА

След като се изиграха първите мачове във всеки един от сблъсъците от първия кръг на плейофите в НБА, днес започват вторите битки. Ще се изиграят нови три мача, като очакваме да бъде повече от интересно. Тук може да следите развитието им в реално време.

Тази вечер програмата започва в 02:00 ч. със сблъсъка между Кливлънд Кавалиърс и Торонто Раптърс, където домакините ще се опитат да надградят над убедителната си победа със 126:113 от първия мач. Докато Кавалиърс разчитат на доминацията си в подкошието и лидерството на Донован Мичъл, Раптърс трябва спешно да коригират защитата си и стрелбата от дистанция, за да не се окажат в критична ситуация преди мачовете в Канада.

Малко по-късно, от 03:00 ч., вниманието се пренася към „Медисън Скуеър Гардън“ за втория мач между Ню Йорк Никс и Атланта Хоукс. След като Никс триумфираха със 113:102 в откриващия двубой, довечера Атланта ще опита да се върне в серията, за да не допусне твърде сериозно изоставане преди битката да се пренесе на тяхна територия.

Нощта завършва в 05:30 ч. с дербито на Запада между Денвър Нъгетс и Минесота Тимбъруувс, в което домакините влизат със самочувствие след успех със 116:105 и трипъл-дабъл на Никола Йокич. За Тимбъруувс е от критично значение да намалят грешките в нападение и да предложат по-твърда физическа игра под коша, ако искат да изравнят серията.