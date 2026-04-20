ЦПВК даде само гейм на ЦСКА в първата битка за бронза

Отборът на ЦПВК спечели първия мач от плейофната серия за бронзовите медали в женската Демакс лига. Момичетата на Евелина Цветанова дадоха само гейм и се наложиха над ЦСКА с 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:20) в среща, играна тази вечер в зала "Христо Ботев" в столицата.

Така "полицейският" тим поведе с 1-0 победи в серията, която ще се играе до 2 успеха. Втората среща между двата тима е в четвъртък (23 април) от 17,00 часа в зала "Васил Левски".

Домакините от ЦПВК поведоха със 7:4 в началото на първия гейм, но ЦСКА успя да изравни при 12:12. ЦПВК отново се откъсна с 18:13, но "червените" отново настигнаха съперника при 22:22. Все пак, състезателките на Евелина Цветанова измъкнаха гейма с 25:23. ЦПВК започна силно и във втората част, като дръпна със 7:1, а след това с 11:3. До края домакините не изпуснаха водачеството, макар че ЦСКА се доближи на три точки при 19:22, и удвоиха преднината си след 25:21.

ЦСКА направи серия от 5:0 на старта на третия гейм, но ЦПВК изравни при 6:6. Последва игра точка за точка, но в края "червените" успяха да спечелят частта с 25:21 и намалиха изоставането си в геймовете. И четвъртата част се реши след 20-а точка. Резултатът беше равен до 19:19, след което ЦПВК взе аванс от 4 точки - 23:19, което беше достатъчно за победата в гейма и мача - 25:20 и 3:1.