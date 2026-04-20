Часове до срещата с трофеите на УЕФА и легенда на Ман Юнайтед - местата почти са изчерпани

На 22 април (сряда) пред зала 6 на НДК в София ще има бляскаво събитие на официалния глобален спонсор на Лига Европа и Лига на конференциите Betano - представяне на трофеите двата турнира и среща с легендарния футболист на Манчестър Юнайтед Неманя Видич, като зоната ще бъде отворена за посетители от 13:00 до 20:00 часа. Достъпът, който е безплатен, ще бъде възможен само с предварителна регистрация, като тя е напълно независима и не е обвързана с регистрация в сайта на Betano.

Интересът към събитието е голям, като местата почти са изчерпани. На мястото освен двете бляскави купи и възможността за среща със славния бранител на "червените дяволи", ще се провеждат и различни футболни игри и активности, както ще има и възможност за награда - билет за тазгодишния финал в Лига Европа на 20 май в Истанбул. В събитието ще се включат и официалните посланици на марката Betano в България - легендата на българския футбол Красимир Балъков и една от най-обичаните музикални звезди Галена, които също ще се срещнат със своите почитатели.

