Българите с бронзови медали на турнира по бадминтон в Малта

Гергана Павлова на единично жени и двойката мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов спечелиха бронзови медали на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта), с което си гарантираха отличия.

Павлова прекъсна серията си от три поредни успеха и в спор за място на финала отстъпи пред водачката в схемата Агнеш Короши (Унгария) с 14:21, 7:21.

На мъже двойка Евгени Панев и Цветомир Стоянов загубиха на полуфиналите от номер 1 в схемата Робин Харпър и Хари Уейкфийлд (Англия) с 5:21, 8:21.

Така България завоюва този уикенд седем бронзови медала от международни турнири по бадминтон, след като националите спечелиха четири бронза от състезание за юноши и девойки до 19 години в Свиленград.