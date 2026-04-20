  • 20 апр 2026 | 15:14
Добри Козарев: Явно тегне прокоба над нашия отбор

Президентът на Гигант (Съединение) Добри Козарев направи любопитен коментар, след като тимът му записа трета поредна загуба в първенството на Трета лига - Югоизточна група. "Гигантите" отстъпиха у дома с 0:1 от Розова долина (Казанлък) в мач от 30-ия кръг.

"Явно тегне някаква прокоба над нашия отбор и не знам какво да направим. В този мач създадохме страшно много положения, уцелихме и две греди, но не успяхме да вкараме нито един гол. Гостите буквално с единствената си контраатака реализираха попадението, с което ни победиха“, заяви пред клубния сайт Добри Козарев.

"Нямаме човек, който да реализира головете – това е истината, след като и двамата ни нападатели са контузени. Става въпрос за Венци Гюзелев и Георги Мавродиев. Със сигурност ни липсват и останалите – Агоп Кочиян, Теодор Димитров, знаете, че се разделихме с Никола Гавов, а на него възлагахме надежди.

Трябва някак да излезем от тази неприятна серия, защото тепърва ни предстои поредица от трудни мачове – срещу Несебър, Марица Пловдив, Спартак Пловдив и Загорец (Нова Загора). Ще трябва да довършим сезона и след това ще го мислим“, каза още президентът на Гигант (Съединение).

