Септември 97 спечели бронз в Адриатическата лига за момичета до 15 години

Отборът на Септември 97 спечели бронзовите медали в Адриатическата лига за момичета до 15 години. Българският тим се наложи над черногорския Будучност Олимп със 71:50 в двубоя за третото място по време на Финалната четворка на надпреварата, която се проведе в словенския град Рогашка Слатина.

Ден по-рано баскетболистките на Септември 97 отстъпиха с 44:64 пред бъдещия шампион Партизан 1953 (Сърбия) на полуфиналите. Партизан надделя над домакините от Янина с 51:46 в сблъсъка за трофея.

Анелия Йорданова завърши с 29 точки за успеха срещу Будучност, включително реализира 5 тройки, като овладя 5 борби и добави 4 асистенции. Дария Цветкова оформи "дабъл-дабъл" от 19 точки и 19 борби, а Леа Миланова се отчете с 10 точки.

Състезателките на Септември 97 демонстрираха по-точна стрелба от далечна дистанция - 9/24 срещу 0/13 за съперника. Освен това, тимът на Галина Стоянова направи повече асистенции - 20 срещу 10 за черногорския състав.

На осма позиция в международния турнир завърши друг български тим - Шампион 2006.