  Sportal.bg
Хаос в Парагвай! Ужасяващи сцени на стадиона, изнесена бременна жена, полицаи в болница

  • 20 апр 2026 | 15:52
Хаос в Парагвай! Ужасяващи сцени на стадиона, изнесена бременна жена, полицаи в болница

Отново насилието имаше главна роля на футболния стадион, тъй като парагвайското „Класико“ между Олимпия и Серо Портеньо трябваше да бъде прекъснато половин час след началото на мача заради сблъсъци между полицията и феновете.

Хаосът започна на северната трибуна, където бяха настанени феновете на популярния „Циклон“, които влязоха в пряк физически сблъсък с Националната полиция. Силите за сигурност изстрелваха снаряди и гумени куршуми, докато група ултраси отне щит от един от служителите на реда. Настъпи пълен хаос.

Хулиганите го показваха като трофей, на което полицията отговори със сълзотворен газ и лютив спрей, които бързо се разпространиха в останалите части на стадиона, откъдето посетителите започнаха да бягат, за да избегнат вдишването на дима. Забелязвайки какво се случва, някои играчи хвърляха бутилки с вода към трибуните, за да помогнат на своите фенове.

Едно обезпокоително видео показва как фенове хващат полицай, влачат го по стълбите и многократно го удрят по главата. Следващо видео показва други фенове, които се притичват да помогнат на същия полицай да се изправи и да го отведат на безопасно място. Трима полицаи, според докладите, са били спешно прехвърлени в близка болница, като тежестта на нараняванията им е „неизвестна“.

Агенция ABC съобщи, че бременна жена е имала нужда от спешна медицинска помощ и е „показвала признаци на колапс“, след като се е оказала в облак от сълзотворен газ. Тя е била снимана, докато ѝ помагали да напусне мястото на инцидента, с тениска върху носа.

