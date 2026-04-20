Бостън разгроми Филаделфия и поведе в серията

Шампионът от 2024 година Бостън Селтикс започна плейофите с убедителна домакинска победа срещу Филаделфия 76ърс със 123:91.

В отсъствието на Джоел Ембийд, „келтите“ доминираха в подкошието, вкарвайки 50% от стрелбите си от близка дистанция. Сиксърс пък отбелязаха едва 4 от 23-те си опита за три точки и изостанаха с 18 точки на полувремето, което беше най-големият им дефицит в плейофен сблъсък срещу този съперник от 1982 година.

This man ruptured his Achilles less than one year ago…



Now he's back in the playoffs doing this. Tatum is different. — Legion Hoops (@LegionHoops) April 19, 2026

Джейлън Браун беше най-резултатен за Селтикс с 26 точки, Джейсън Тейтъм добави 25 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, Немиаш Кета се отчете с 13 точки, а Сам Хаузер и Пейтън Причард отбелязаха по 12, включително 4 тройки от Хаузер.

За Филаделфия Тайрийз Макси записа 21 точки и 8 асистенции, Пол Джордж добави 17 точки, а новобранецът Ви Джей Еджкомб вкара 13 точки в плейофния си дебют.