Бостън разгроми Филаделфия и поведе в серията

Шампионът от 2024 година Бостън Селтикс започна плейофите с убедителна домакинска победа срещу Филаделфия 76ърс със 123:91.

В отсъствието на Джоел Ембийд, „келтите“ доминираха в подкошието, вкарвайки 50% от стрелбите си от близка дистанция. Сиксърс пък отбелязаха едва 4 от 23-те си опита за три точки и изостанаха с 18 точки на полувремето, което беше най-големият им дефицит в плейофен сблъсък срещу този съперник от 1982 година.

Джейлън Браун беше най-резултатен за Селтикс с 26 точки, Джейсън Тейтъм добави 25 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, Немиаш Кета се отчете с 13 точки, а Сам Хаузер и Пейтън Причард отбелязаха по 12, включително 4 тройки от Хаузер.

За Филаделфия Тайрийз Макси записа 21 точки и 8 асистенции, Пол Джордж добави 17 точки, а новобранецът Ви Джей Еджкомб вкара 13 точки в плейофния си дебют.

Още от Баскетбол

С три мача приключва днес предпоследният кръг от редовния сезон в Sesame НБЛ

Първа изненада в плейофите в НБА

Янис Адетокунбо с ясно послание към Лейкърс: Не харесвам Л.А.

Шампионите не допуснаха изненада в Пловдив

Играч на Лейкърс оглави НБА по успеваемост от тройката

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Левски търси млади българи за лятото

Ангел Русев устремен към шесто европейско злато

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Паника по улиците на Лондон? Все още не...

