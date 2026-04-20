Епичен обрат на Бъфало в първия мач срещу Бостън

Бъфало поведе срещу Бостън след успех с 4:3 в първия мач от серията им в първия кръг на плейофите в Източната конференция на НХЛ.

Тейдж Томпсън отбеляза два от четирите гола на Бъфало Сейбърс в последните осем минути на третия период при забележителния обрат.

След като Сейбърс не отбелязаха гол за 52:02, Томпсън се разписа два пъти за по-малко от четири минути, за да изравни резултата. Матиас Самюелсон и Алекс Тух отбелязаха последните два гола, а Уко-Пека Луконен направи 17 спасявания за Бъфало, който участва в първия си мач от плейофите от 15 години.

Давид Пастърнак и Морган Гийки отбелязаха по един гол и две асистенции, Елиас Линдхолм също се разписаха за Бостън.