Сърбия с 36 волейболисти за Лигата на нациите

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Сърбия Джордже Крецу обяви разширен състав от 36 волейболисти за участието на тима в Лигата на нациите през това лято и ЕвроВолей 2026.

Крецу залага на комбинация опитни и млади играчи, като на всеки пост има сериозна конкуренция. Все пак, в състава личат имената на Марко Ивович, Дражен Лубурич, Никола Йовович и Петър Кръсманович.

Разширен състав на Сърбия за 2026-а година:

Разпределители: Никола Йовович, Вук Тодорович, Алекса Батак, Андрей Поломац, Данило Веселич, Стефан Марич

Диагонали: Дражен Лубурич, Душан Николич, Велико Машулович, Александър Шоша, Петър Премович, Божидар Вучичевич

Посрещачи: Марко Ивович, Миран Куюнджич, Павле Перич, Никола Бърборич, Вук Кулпинац, Лазар Маринович, Жарко Убипарип, Игнят Допудж, Стефан Ранкович, Данило Илич

Центрове: Петър Кръсманович, Александър Неделкович, Неманя Машулович, Александър Стефанович, Стефан Кокеза, Андрей Рудич, Владимир Гайович, Алекса Поломац, Никола Павлович, Душан Петрович

Либера: Вукашин Ристич, Стефан Негич, Лазар Йеремич, Душан Йович.