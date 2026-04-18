Монтана защити миналогодишната титла

Тимът на Монтана 2003 добави още един трофей на витрината си този сезон, като спечели женското първенство, затваряйки финалната серия срещу Рилски спортист с 89:73 в "Арена СамЕлион" в Самоков.

По този начин съставът на Преслав Пешев спечели първите три срещи, което му позволи да затвори успешно серията още в първия двубой в Самоков, без да даде успех на съперника. Преди два месеца Монтана 2003 спечели и Купата на България в Стара Загора.

Гостите спечелиха всички четири периода, но този път с много по-малка разлика отколкото в предишните две срещи.

Монтана записа по-добри проценти от средно и далечно разстояние, както и от наказателната линия. Овладяха с 18 повече борби под двата коша: 48:30 и направиха повече успешни завършващи подавания: 20:12.

За успеха най-резултатна бе Радостина Христова с 27 точки, като добави още на сметката си за дабъл-дабъл 10 асистенции. Даниела Уолън записа 21 и 6 борби, със 17 точки финишира Линда-Лота Лехторанта, двойни показатели още оформи Дениа Дейвис-Стюарт - 14 точки и 13 борби.

Димана Костова бе най-добра за домакините от Самоков със 17 точки, Ивана Бонева отбеляза 17, Кайла Грийн добави 16, а с 11 е Деница Манолова.

