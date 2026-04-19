Президентът на федерацията не остана за награждаването на българската медалистка

  19 апр 2026 | 17:37
Президентът на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев не дочака награждаването на Бояна Костадинова с бронзовия медал от Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. За това сигнализираха от щаба на националния отбор, след като състезатели са го видели да си тръгва преди качването на стълбичката на 18-годишната ни медалистка.

Както е известно Ботев загуби изборите за президент от Асен Златев в края на миналата година, но обжалване на избора все още не позволява на втория да встъпи в длъжност и първият все още е начело на федерацията. От националния отбор дори организираха протест пред министерството на спорта с искане жалбата да бъде оттеглена, както и Ботев да предаде поста на Златев.

Бронзовият медал на Костадинова пък е първи за България на шампионат на Стария континент от пет години насам. Последно през 2021 година Надежда Нгуен и Ивана Петрова взеха златото и среброто в категория до 45 килограма на шампионата в Москва.

