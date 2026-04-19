  Добър старт за България на ЕП по щанги

Добър старт за България на ЕП по щанги

Бояна Костадинова взе сребърен медал в изхвърлянето в категория до 48 килограма в първата категория при жените от Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. 18-годишното ни момиче направи два успешни опита в движението - 74 и 77 килограма, но не успя на 79, което щеше да донесе златото. Него спечели италианката Джулия Империо, която бе много близо до нулата с две грешки на 77 кг, но успя да се събере и да вдигне 78. Още две състезателки вдигнаха колкото Бояна - Катерина Малашчук от Украйна и Езги Кълъч от Турция, но българката успя да се справи с тях първа и затова взе среброто.

Във второто движение, което започва малко след 16:00 часа Костадинова е заявила начална тежест 90 килограма и ще бъде в борбата за разпределението на медалите.

