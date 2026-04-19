Играч на Лейкърс оглави НБА по успеваемост от тройката

Люк Кенард записа впечатляващо постижение през сезона, завършвайки като №1 в НБА по успеваемост от тройката.

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс записа изключителните 47,8% от стрелбите си зад дъгата. Това е третият случай в кариерата му, в който оглавява тази престижна класация.

Постижението му не остана незабелязано в съблекалнята на отбора. Съотборниците му го изненадаха със символичен трофей, с който отбелязаха приноса му и значението на стрелбата му, особено след пристигането му по средата на сезона.

Кенард се присъедини към тима през февруари като част от сделка, изпратила Гейб Винсънт в Атланта Хоукс, и бързо се превърна в ключов играч в ротацията на Лейкърс.

В рамките на 32 мача с новия си отбор американският гард записа средно по 9,0 точки, 2,6 борби и 2,4 асистенции за 23 минути на мач.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages