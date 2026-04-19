  • 19 апр 2026 | 16:47
Йокич и Мъри изравниха постижение на Джордан и Пипън

Никола Йокич и Джамал Мъри за пореден път показаха защо са един от най-страховитите тандеми в баскетбола. Те бяха главните герои при убедителната победа на Денвър Нъгетс срещу Минесота Тимбъруулвс със 116:105.

Дуото влезна в историята на лигата, изравнявайки рекорда на Майкъл Джордан и Скоти Пипън за най-много срещи в плейофите, в които и двамата играчи отбелязват поне по 25 точки, 5 борби и 5 асистенции. Играчите на Денвър достигнаха квотата от 8 мача, като Йокич записа трипъл-дабъл с 25 точки, 13 борби и 11 асистенции, а Мъри допринесе с 30 точки, 7 асистенции и 5 борби.

Следващият мач е във вторник, когато Тимбъруулвс ще се опитат да изравнят серията, преди тя да се пренесе в Минесота.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Съотборник на Везенков с историческо постижение

Съотборник на Везенков с историческо постижение

  • 19 апр 2026 | 15:27
  • 487
  • 0
Ето кога Дончич трябва да се завърне на паркета

Ето кога Дончич трябва да се завърне на паркета

  • 19 апр 2026 | 14:57
  • 823
  • 0
Везенков и Олимпиакос не сбъркаха срещу Арис

Везенков и Олимпиакос не сбъркаха срещу Арис

  • 19 апр 2026 | 14:56
  • 3700
  • 1
Ботев Враца не даде шанс на Левски в Ботевград

Ботев Враца не даде шанс на Левски в Ботевград

  • 19 апр 2026 | 14:53
  • 4468
  • 2
Предложение за брак на мач на Везенков

Предложение за брак на мач на Везенков

  • 19 апр 2026 | 14:51
  • 668
  • 1
ЛеБрон и Брони с исторически момент в плейофите на НБА

ЛеБрон и Брони с исторически момент в плейофите на НБА

  • 19 апр 2026 | 11:25
  • 2101
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

  • 19 апр 2026 | 16:20
  • 5543
  • 31
Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 3843
  • 7
Манчестър Сити - Арсенал, пряк сблъсък, който може да определи съдбата на титлата

Манчестър Сити - Арсенал, пряк сблъсък, който може да определи съдбата на титлата

  • 19 апр 2026 | 17:34
  • 419
  • 1
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 9746
  • 5
Байерн излиза за титлата без Кейн, Нойер и Олисе (съставите)

Байерн излиза за титлата без Кейн, Нойер и Олисе (съставите)

  • 19 апр 2026 | 17:35
  • 319
  • 3
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 3944
  • 22