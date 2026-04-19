Йокич и Мъри изравниха постижение на Джордан и Пипън

Никола Йокич и Джамал Мъри за пореден път показаха защо са един от най-страховитите тандеми в баскетбола. Те бяха главните герои при убедителната победа на Денвър Нъгетс срещу Минесота Тимбъруулвс със 116:105.

Дуото влезна в историята на лигата, изравнявайки рекорда на Майкъл Джордан и Скоти Пипън за най-много срещи в плейофите, в които и двамата играчи отбелязват поне по 25 точки, 5 борби и 5 асистенции. Играчите на Денвър достигнаха квотата от 8 мача, като Йокич записа трипъл-дабъл с 25 точки, 13 борби и 11 асистенции, а Мъри допринесе с 30 точки, 7 асистенции и 5 борби.

Следващият мач е във вторник, когато Тимбъруулвс ще се опитат да изравнят серията, преди тя да се пренесе в Минесота.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages