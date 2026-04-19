Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Ето кога Дончич трябва да се завърне на паркета

  • 19 апр 2026 | 14:57
  • 564
  • 0
Баскетболистите на Лос Анджелис Лейкърс започнаха плейофите на НБА и успяха да спечелят първия мач от серията срещу Хюстън Рокетс със 107-98, но бяха лишени от помощта на Лука Дончич.

Словенският баскетболист трябваше да замине за Испания, за да се лекува от контузия, където използва възможността да гледа мача между Реал и Цървена звезда от последния кръг на Евролигата в компанията на Новак Джокович. Освен него, извън терена е и Остин Рийвс, така че в момента лидер на Лейкърс е Леброн Джеймс.

Все пак се появи информация кога Дончич може да се завърне на терена, като се твърди, че това ще стане между третия и четвъртия мач от плейофите срещу Хюстън.

Четвъртият мач, който според прогнозите може да бъде първият му след възстановяването, се играе на 27 април в Хюстън.

Очаква се Дончич да получи умерени минути при завръщането си на терена, за да се адаптира постепенно към състезателния ритъм и да влезе във форма за самия край на НБА, ако неговите Лейкърс стигнат дотам без него в пълна сила.

Що се отнася до Остин Рийвс, завръщането му със сигурност няма да бъде преди май, но все още няма точни оценки за датата.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Съотборник на Везенков с историческо постижение

Съотборник на Везенков с историческо постижение

  • 19 апр 2026 | 15:27
  • 258
  • 0
Везенков и Олимпиакос не сбъркаха срещу Арис

Везенков и Олимпиакос не сбъркаха срещу Арис

  • 19 апр 2026 | 14:56
  • 2619
  • 0
Ботев Враца не даде шанс на Левски в Ботевград

Ботев Враца не даде шанс на Левски в Ботевград

  • 19 апр 2026 | 14:53
  • 3191
  • 1
Предложение за брак на мач на Везенков

Предложение за брак на мач на Везенков

  • 19 апр 2026 | 14:51
  • 438
  • 1
ЛеБрон и Брони с исторически момент в плейофите на НБА

ЛеБрон и Брони с исторически момент в плейофите на НБА

  • 19 апр 2026 | 11:25
  • 1873
  • 0
Спечелете страхотна награда от Берое в играта на Sportal.bg!

Спечелете страхотна награда от Берое в играта на Sportal.bg!

  • 19 апр 2026 | 10:46
  • 6891
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Евертън 0:0 Ливърпул, спасяване на Мамардашвили

Евертън 0:0 Ливърпул, спасяване на Мамардашвили

  • 19 апр 2026 | 16:56
  • 1922
  • 4
Начало на мача: Верона 0:0 Милан

Начало на мача: Верона 0:0 Милан

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 1116
  • 5
Добър старт за България на ЕП по щанги

Добър старт за България на ЕП по щанги

  • 19 апр 2026 | 16:04
  • 398
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 1944
  • 15
Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 15308
  • 31
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 13098
  • 23