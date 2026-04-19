Ето кога Дончич трябва да се завърне на паркета

Баскетболистите на Лос Анджелис Лейкърс започнаха плейофите на НБА и успяха да спечелят първия мач от серията срещу Хюстън Рокетс със 107-98, но бяха лишени от помощта на Лука Дончич.

Словенският баскетболист трябваше да замине за Испания, за да се лекува от контузия, където използва възможността да гледа мача между Реал и Цървена звезда от последния кръг на Евролигата в компанията на Новак Джокович. Освен него, извън терена е и Остин Рийвс, така че в момента лидер на Лейкърс е Леброн Джеймс.

Все пак се появи информация кога Дончич може да се завърне на терена, като се твърди, че това ще стане между третия и четвъртия мач от плейофите срещу Хюстън.

Четвъртият мач, който според прогнозите може да бъде първият му след възстановяването, се играе на 27 април в Хюстън.



Очаква се Дончич да получи умерени минути при завръщането си на терена, за да се адаптира постепенно към състезателния ритъм и да влезе във форма за самия край на НБА, ако неговите Лейкърс стигнат дотам без него в пълна сила.

Що се отнася до Остин Рийвс, завръщането му със сигурност няма да бъде преди май, но все още няма точни оценки за датата.