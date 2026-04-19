Съотборник на Везенков с историческо постижение

Капитанът на Олимпиакос Костас Папаниколау записа историческо постижение. Днес, в двубоя срещу Арис от местната лига, гръцкото крило изигра своя мач №800 с екипа на тима от Пирея.

От клуба подчертаха на официалния си сайт, че досега нито един играч в историята на Олимпиакос не е достигал подобен брой участия.

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι η ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού μας και συνεχίζει να γράφει! 🔴⚪️



Στη σημερινή (19/04) αναμέτρηση με τον Άρη, ο αρχηγός έφτασε τις 800 συμμετοχές - ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με αυτό το επίτευγμα! 👏



— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 19, 2026

Възпитаниците на Йоргос Барцокас продължават борбата си за трофеите в Евролигата и гръцкото първенство, като капитанът Папаниколау освен с присъствието си в съблекалнята допринася със средно по 3 точки, 1,7 борби и 1,6 асистенции на мач в Евролигата.

При победата с 92:81 над Арис днес 35-годишният Кей Пап се отчете с 5 точки, 3 борби и 3 асистенции.

Гошо Методиев