  Лапоухов: За ЦСКА всеки турнир е важен, не сме особено щастливи от резултата срещу Левски

Лапоухов: За ЦСКА всеки турнир е важен, не сме особено щастливи от резултата срещу Левски

  • 19 апр 2026 | 13:38
Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Фьодор Лапоухов играе в ЦСКА от началото на 2025 година. Когато пристигна, начело на "червените" беше Александър Томаш. За 16 месеца обстановката в клуба може и да е драстично по-различна, но и сега краят на сезона се очертава безкрайно напрегнат.

Чужденците по-трудно се превръщат в любимци на привържениците, особено дефанзивните играчи. Но детайлите и неочакваните мигове могат да накарат хората да те харесват, да говорят за теб, дори да те заобичат. В двубоя срещу големия съперник Левски, вратарят беше с дейно участие за изравнителния гол на "армейците", дошъл в последната атака.

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

"Да, наистина не се случва толкова често вратарят да асистира, но пък защо да не се случват подобни неща. Трябва да похвалим и Джеймс Ето'о, който направи чудесно центриране. Видях, че топката лети към мен и реших да скоча. Видях, че никой няма да атакува топката и реших да скоча и да играя с нея. Нищо чак толкова особено", сподели той пред БНТ.

"Да съм искрен - не сме особено щастливи от този резултат. Винаги искаш да печелиш - във всеки мач. Да, взехме точка в последната секунда, но не мога да кажа, че сме особено доволни. Но - това е животът", допълни вратарят.

"За нас всеки турнир е важен, опитваме се да печелим винаги. За нас няма значение дали е в първенството или за Купата. Да - плейофите започват, но това не променя по никакъв начин настройката ни. Следва мач за Купата. Фокусът ни сега е насочен към едно място - Разград", добави 22-годишният футболист.

Белоруският играч прекара вече година и половина в ЦСКА. В последните дни има слухове за трансфер - в Русия, Германия, Англия, но подобни твърдения са далеч от истината.

Лапоухов: ЦСКА е топ! Няма да ходя в Русия, Германия или Англия
Лапоухов: ЦСКА е топ! Няма да ходя в Русия, Германия или Англия

"В София е добре. Сега и се затопля, много е приятно. Жена ми е тук, вече и приятелите ми. Всичко е чудесно. Топ. Хората обичат да говорят, без да знаят всъщност какво става. Всичко е приказки. Сега съм в ЦСКА, много добър клуб. Щастлив съм тук. Сега влизаме в най-важната част от сезона. И трябва да сме максимално съсредоточени, така че да постигнем това, към което се стремим. И да постигнем успех", коментира Лапоухов.

