Започнаха плейофите в НБА

  • 19 апр 2026 | 01:20
Днес започват плейофите в НБА. След като завърши плей-ин турнирът, вече са ясни всички участници във финалната фаза, която ще определи и новият шампион в най-силната баскетболна лига.

Програмата стартира с два ранни мача. Кливланд Кавалиърс надви Торонто Раптърс със 126:113.

След това Денвър Нъгетс посрещна Минесота Тимбъруулс. Тук имаше повече интрига, но отново домакините ликуваха със 116:105.

Вече започна и втората порция мачове. Ню Йорк Никс е домакин на Атланта Хоукс.

В 03:30 пък Лос Анджелис Лейкърс приема Хюстън Рокетс.

