Започнаха плейофите в НБА

Днес започват плейофите в НБА. След като завърши плей-ин турнирът, вече са ясни всички участници във финалната фаза, която ще определи и новият шампион в най-силната баскетболна лига.
Програмата стартира с два ранни мача. Кливланд Кавалиърс надви Торонто Раптърс със 126:113.
След това Денвър Нъгетс посрещна Минесота Тимбъруулс. Тук имаше повече интрига, но отново домакините ликуваха със 116:105.
Вече започна и втората порция мачове. Ню Йорк Никс е домакин на Атланта Хоукс.
В 03:30 пък Лос Анджелис Лейкърс приема Хюстън Рокетс.