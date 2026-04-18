Анже не успя да пребори десетима от Льо Авър

Два отбора в доста трудна ситуация и лоши серии – Анже и Льо Авър, си дадоха среща в 30-ия кръг на френската Лига 1 и завършиха 1:1. Домакините направиха поредица от пет мача без победа, докато при гостите от северния бряг тази тенденция вече е в осем мача – четири равенства и четири поражения.

И двата отбора са съседи в класирането, точно над зоната на изпадащите. Анже е на 13-о място с 34 точки, а точно зад тях е Льо Авър с 30.

Гостите откриха резултата в в 13-ата минута, когато Софиян Буфал, пристигнал през зимата от Юнион Сен Жилоаз (Белгия), откри за Льо Авър. Това беше първи гол през цялата кампания за 32-годишния нападател. Това накара гостите да продължат напред в търсене на бърз втори гол, но този път вратарят Ернест Кофи ловко спаси удар на Расул Ндиайе от границата на наказателното поле.

Въпреки натиска на Льо Авър, домакините се възползваха от шанса да изравнят в 27-ата минута, когато Проспер Петер спокойно отбеляза от малкото поле, засичайки подаване на Лилиан Рао Лисоа от шест метра.

Второто полувреме започна по сценария от първото, след като гостите от Льо Авър опитаха да наложат превес. В 75-ата минута обаче те останаха 10 на терена заради червен картон на Аруна Санганте. За домакините две минути след това се появи на терена бившият нападател на ЦСКА (София) Годуин Коялипу, но попадения повече не паднаха.