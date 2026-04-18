Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Леверкузен понесе тежък удар по амбициите си за класиране в Шампионската лига

Леверкузен понесе тежък удар по амбициите си за класиране в Шампионската лига

  • 18 апр 2026 | 19:08
  • 739
  • 0

Байер (Леверкузен) претърпя тежък удар по амбициите си за класиране в топ 4, след като изненадващо загуби у дома с 1:2 от Аугсбург в мач от 30-тия кръг на Бундеслигата. „Аспирините“ поведоха, но допуснаха обрат и с късна дузпа загубата им бе подпечатана.

Така Байер падна на 6-а позиция и бе изпреварен от Хофенхайм, като на този етап остава на минимум четири точка разлика от Щутгарт и РБ Лайпциг, които са съответно трети и четвърти. Това бе първа загуба в осен мача за Леверкузен. Аугсбург пък записа първи успех след пет поредни мача без победа.

Леверкузен започна по-добре двубоя и можеше да открие още в 3-ата минута чрез Ибрахим Маза, но стражът на гостите Фин Дамен спаси. Девет минути по-късно Едмон Тапсоба с отлично центриране Патрик Шик, а чехът с глава намери мрежата на Аугсбург – 1:0. Радостта на „аспирините“ обаче продължи много кратко. В 15-ата минута след корнер топката достигна до Фабиан Рийдер, който с чудесен удар от дистанция бързо възстанови равенството – 1:1. След изравнителното попадение Леверкузен отново натисна, но последователно Тапсоба, Алехандро Грималдо и Шик, като ударите на първия и на чешкия голмайстор бяха отразени от Дамен, а испанецът бе неточен.

През втората част Леверкузен продължи да атакува. На два пъти Фин Дамен трябваше да се намесва след опасни удари на Нейтън Тела и Ибрахим Маза. Тимът на Каспер Юлманд дори получи дузпа в 86-ата минута, но след намеса на ВАР решението бе променено. Вместо това в продължението на срещата резервата Монтръл Кълбрет извърши нарушение в наказателното си поле срещу резервата Учена Огунду и реферът Бенямин Бранд посочи бялата точка. Дузпата бе изпълнена безупречно от Фабиан Рийдер, който реализира втория си гол в мача и донесе победата на Аугсбург с 1:2 дълбоко в добавеното време.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 16551
  • 8
Чуамени предупреди: При следващите обиди към Винисиус ще напуснем терена

Чуамени предупреди: При следващите обиди към Винисиус ще напуснем терена

  • 18 апр 2026 | 14:32
  • 3262
  • 14
Нов цял мач и нова загуба за Божидар Краев

Нов цял мач и нова загуба за Божидар Краев

  • 18 апр 2026 | 14:26
  • 673
  • 0
Белингам с голямо обещание към феновете на Реал Мадрид

Белингам с голямо обещание към феновете на Реал Мадрид

  • 18 апр 2026 | 13:52
  • 5436
  • 9
Коул Палмър коментира слуховете за свой трансфер в Манчестър Юнайтед

Коул Палмър коментира слуховете за свой трансфер в Манчестър Юнайтед

  • 18 апр 2026 | 13:40
  • 5972
  • 3
"Кралят на асистенциите" Димарко на крачка от рекорда

"Кралят на асистенциите" Димарко на крачка от рекорда

  • 18 апр 2026 | 13:18
  • 1488
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 18 апр 2026 | 19:26
  • 1546
  • 0
Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 41243
  • 144
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 42200
  • 24
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 16551
  • 8
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 17313
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 8384
  • 1