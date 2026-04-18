Леверкузен понесе тежък удар по амбициите си за класиране в Шампионската лига

Байер (Леверкузен) претърпя тежък удар по амбициите си за класиране в топ 4, след като изненадващо загуби у дома с 1:2 от Аугсбург в мач от 30-тия кръг на Бундеслигата. „Аспирините“ поведоха, но допуснаха обрат и с късна дузпа загубата им бе подпечатана.

Така Байер падна на 6-а позиция и бе изпреварен от Хофенхайм, като на този етап остава на минимум четири точка разлика от Щутгарт и РБ Лайпциг, които са съответно трети и четвърти. Това бе първа загуба в осен мача за Леверкузен. Аугсбург пък записа първи успех след пет поредни мача без победа.

Леверкузен започна по-добре двубоя и можеше да открие още в 3-ата минута чрез Ибрахим Маза, но стражът на гостите Фин Дамен спаси. Девет минути по-късно Едмон Тапсоба с отлично центриране Патрик Шик, а чехът с глава намери мрежата на Аугсбург – 1:0. Радостта на „аспирините“ обаче продължи много кратко. В 15-ата минута след корнер топката достигна до Фабиан Рийдер, който с чудесен удар от дистанция бързо възстанови равенството – 1:1. След изравнителното попадение Леверкузен отново натисна, но последователно Тапсоба, Алехандро Грималдо и Шик, като ударите на първия и на чешкия голмайстор бяха отразени от Дамен, а испанецът бе неточен.

През втората част Леверкузен продължи да атакува. На два пъти Фин Дамен трябваше да се намесва след опасни удари на Нейтън Тела и Ибрахим Маза. Тимът на Каспер Юлманд дори получи дузпа в 86-ата минута, но след намеса на ВАР решението бе променено. Вместо това в продължението на срещата резервата Монтръл Кълбрет извърши нарушение в наказателното си поле срещу резервата Учена Огунду и реферът Бенямин Бранд посочи бялата точка. Дузпата бе изпълнена безупречно от Фабиан Рийдер, който реализира втория си гол в мача и донесе победата на Аугсбург с 1:2 дълбоко в добавеното време.

Снимки: Imago