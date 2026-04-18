  18 апр 2026 | 18:25
Парма повали Удинезе с дебютен гол на резерва

Отборът на Парма записа минимален успех с 1:0 като гост на Удинезе в среща от 33-тия кръг на Серия "А". Така “дуковете” прекъснаха негативната си поредица от шест мача без победа.

През първото полувреме фриуланите имаха преимущество във владеенето на топката, докато повечето голови положения бяха за гостите. На почивката Карлос Куеста направи принудителна смяна, с която замени пострадалия си голмайстор Матео Пелегрино с Неста Елфеж. Този ход се оказа ключов, тъй като именно френският нападател отбеляза победното попадение в 51-вата минута след асистенция на Габриел Стрефеца. Също така това беше и дебютен гол за 25-годишния играч с екипа на тима. През оставащото време домакините наложиха натиск, но не успяха да избегнат първото си поражение от три кръга насам.

Така Парма събра 39 точки и се придвижи до 13-ата позиция в класирането, където Удинезе остава на 11-ото място със своите 43 пункта.

Снимки: Gettyimages

