  • 18 апр 2026 | 16:09
ЦПВК срещу ЦСКА за бронза в Демакс лигата, ето кога ще се играят двубоите

Волейболистките на ЦПВК излизат срещу ЦСКА в мачовете за бронза в Демакс лигата.

Състезателките на Евелина Цветанова и Петя Венева приемат "червените" в зала "Христо Ботев" на 20 април (понеделник) от 18:00 ч.

Във втория мач представителките на "армейците" домакинстват в зала "Васил Симов", на 23 април (четвъртък) от 17:00 ч. Играе се до две победи от три мача.

Третата среща (ако има такава) е на 26 април (неделя) от 18:00 ч. - отново в зала "Христо Ботев".

В полуфиналите ЦПВК отстъпи на Левски София с 1:3 успеха в серията. ЦСКА пък взе само гейм на Марица в трите срещи.

