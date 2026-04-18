  Пиаченца на крачка от трофей в Европа

Пиаченца на крачка от трофей в Европа

Италианският гранд Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) е на крачка от трофей в Европа. Воденият от Данте Бонинфанте и Самуеле Папи тим надигра германския Люнебург с 3:0 (26:24, 25:22, 25:16) в първия  финален сблъсък помежду им от втория по сила турнир - Купата на Европейската конфедерация по волейбол, изигран в "ЛКХ Арена" в Люнебург.

Във втората среща, която ще се проведе на 22 април (сряда) от 21:00 часа, "вълците" трябва да спечелят само два гейма, за да грабнат титлата.

Най-резултатен бе Алесандро Боволента със 17 точки (2 блока). Хосе Гутиерес реализира 11 точки (1 ас), а Ефе Мандъраджъ записа 10 (3 блока).

За Люнебург Даниел Грувеус завърши с 11 точки (2 аса, 1 блок).

През 2006 г. "вълците" триумфират с трофея в надпреварата, носеща тогава името ЦЕВ Топ Тиймс Къп.

