Матей Казийски и Цветан Соколов ще играят за бронза в Турция

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов и тимът на Халкбанк (Анкара) ще играят за бронза в турската Лига.

Воденият от Радостин Стойчев тим отстъпи на Галатасарай ХДИ Сигорта (Истанбул) с 0:3 (24:26, 22:25, 25:27) във втория полуфинал помежду им.

В първия двубой Халкбанк записа загуба също с 0:3 гейма.

Галатасарай пък се класира на втори пореден финал и отново ще играе срещу Зираатбанк (Анкара).

Матей Казийски и Цветан Соколов записаха по 13 точки (1 ас, 1 блокада) (1 блокада).

За съперника Георги Татаров отново не се появи в игра, но бе в групата за мача.

Жан Патри завърши със 17 точки (3 аса, 2 блокади), Стивън Маар добави 13 точки (1 блокада).