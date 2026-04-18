  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Водачката в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите в Руан

Водачката в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите в Руан

  • 18 апр 2026 | 00:48
Водачката в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите в Руан

Поставената под номер 1 в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите на турнира на клей във френския град Руан с награден фонд 246 388 евро.

Костюк надделя над Ан Ли (САЩ) с 6:0, 6:7(4), 6:3 за 2 часа и 3 минути, превръщайки се в втората украинка, класирала се за полуфиналите в Руан след победителката от миналата година Елина Свитолина.

В спор за място на финала тя ще играе срещу германката Татяна Мария, която елиминира Ирина Шиманович (Беларус) със 7:6(5), 6:2 за час и 50 минути.

Още една украинка достигна до полуфиналите - Вероника Подрез. Квалификантката направи 28 печеливши удара срещу само 11 непредизвикани грешки срещу Кейти Боултър (Великобритания) и спечели с 6:4, 6:1.

19-годишната тенисистка постигна втората си победа срещу съперничка от топ 100 в кариерата си след първата над Елизабета Кочарето в предишния кръг и при първото си участие в основна схема на турнир на УТА се класира за полуфиналите. 

Следващата опонентка на Подрез ще бъде втората поставена румънка Сораня Кърстя, което победи Анна Бондар (Унгария) със 7:6(2), 6:2.

Снимки: Imago

Александър Зверев и Бен Шелтън продължават на полуфиналите в Мюнхен

Алкарас също няма да играе в Мадрид

Шампионка от “Уимбълдън” разкри за проблеми с психичното си здраве

Йоана Константинова отпадна на полуфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки в Тунис

Контузиите отново победиха Новак, сърбинът отказа и "Мастърс"-а в Мадрид

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

Дъжд от голове във Втора лига

