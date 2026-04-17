Шампионка от “Уимбълдън” разкри за проблеми с психичното си здраве

Бившата шампионка от "Уимбълдън" Маркета Вондроушова говори открито за битките си с психичното здраве, разкривайки, че е претърпяла „остра стресова реакция по време на инцидент с допинг контрол“.

Вондроушова, която спечели титлата от “Уимбълдън” през 2023 година, заяви, че инцидентът през декември се е случил, защото е "достигнала точка на срив след месеци физически и психически стрес".

През декември Вондроушова описа "сериозно нахлуване в личния й живот" от служител по допинг контрол, който пристигнал в 20:15 ч., изисквайки незабавен тест.

“It is very tough for me to talk about this, but i want to be transparent with you about my mental health.

the recent doping control incident happened because i reached a breaking point after months of physical and mental stress.”



"Много ми е трудно да говоря за това, но искам да бъда откровена с вас относно психичното си здраве", написа 26-годишната Вондроушова в Инстаграм.

"От дълго време се боря с контузии, постоянен натиск и проблеми със съня, които ме караха да се чувствам изтощена и крехка. Това бавно ме изтощи повече, отколкото вероятно осъзнавах по онова време. Години на изпълнени с омраза съобщения и заплахи повлияха на това колко сигурна се чувствам в собственото си пространство. Когато някой позвъни на вратата ми късно през нощта, без да се представи правилно или да спазва протокола, реагирах като човек, който се чувства уплашен. В този момент ставаше въпрос за това да се чувствам в безопасност, а не за това да избягвам нещо“, пише чехкинята.

Вондроушова не е играла турнир от Аделаида Интернешънъл през януари и се оттегли от Откритото първенство на Австралия, позовавайки се на контузия на рамото. Тя обаче е в списъка със заявки за Откритото първенство на Мадрид, което ще се проведе от 21 април до 3 май.

26-годишната тенисистка разкри, че експертите са потвърдили, че е претърпяла остра стресова реакция и генерализирано тревожно разстройство, добавяйки: "В този момент страхът помрачи преценката ми и просто не можех да обработя ситуацията рационално".

Вондроушова спомена двукратната шампионка от "Уимбълдън" и сънародничка Петра Квитова, която получи тежки наранявания на лявата си ръка при игра с натрапник, въоръжен с нож, у дома.

"След случилото се с Петра, ние не приемаме непознати на вратата си лекомислено", добави Вондроушова.

"Опитвам се бавно да намеря пътя си обратно – както на корта, така и извън него... Все още работя, за да изчистя името си, но в същото време трябва да се грижа за себе си“, завърши тя.