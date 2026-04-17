Йоана Константинова отпадна на полуфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка и Ада Кумрю (Турция), поставени под номер 4, отстъпиха на полуфиналите пред вторите в схемата Челси Фонтенел (Швейцария) / Амелия Пашун (Полша) с 6:7(3), 2:6. Срещата продължи час и 28 минути.

Константинова и Кумрю сервираха за спечелване на първия сет при 6:5, пропуснаха един сетбол и допуснаха пробив. В последвалия тайбрек двете изостанаха с 2:6 точки и го загубиха с 3:7. Във втората част българката и туркинята загубиха четири поредни гейма от 2:2 до 2:6 и отпаднаха от надпреварата.

Това беше втори мач за деня за днес, след като по-рано днес постигнаха победа на четвъртфиналите.