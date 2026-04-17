Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки в Тунис

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 307
  • 0
Българката Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

18-годишната Константинова и 17-годишната Ада Кумру (Турция), четвърти поставени, взеха първите десет гейма в мача срещу полякините Ана Кмецик и Барбара Страшевска и без особени затруднения стигнаха до категоричен успех с 6:0, 6:1 за 45 минути.

За място на финала двете ще срещнат по-късно днес номер 2 Челси Фонтенел (Швейцария) и Амелия Пашун (Полша).

Българската тийнейджърка търси втора титла при дамските дуети в кариерата си във веригата на Международната федерация по тенис ITF след дебютния си триумф на друга надпревара от същия ранг в Монастир в средата на февруари.

В схемата на сингъл Ива Иванова по-рано днес също достигна до полуфиналите.

Следвай ни:

