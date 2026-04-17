Градев спечели дело срещу Жейнов, решението е окончателно

Футболният агент Николай Жейнов е загубил дело срещу Георги Градев, обяви специалистът по спортно право на страницата си във "Фейсбук".

"Футболният агент Николай Жейнов загуби делото си срещу мен на въззивна инстанция.

Софийският градски съд отмени осъдителната част, отхвърли иска изцяло и присъди разноски в моя полза.

Съдът каза ясно: „деструктивна личност“, „доказан интригант“ и „пагубно присъствие“ са оценъчни съждения, а не обида. „Сее раздор“ не е клевета, защото не съдържа конкретен позорящ факт. А приказките за „черното тото“ не са насочени ясно и конкретно към Жейнов, следователно няма клевета.

Контекстът е решаващ - изказванията са направени в рамките на предизборна кампания. Допустима е по-остра критика по въпрос от обществен интерес", пише Георги Градев. Решението на съда е окончателно.

Още от БГ Футбол

Лудогорец загуби титуляр за първия полуфинал срещу ЦСКА

Лудогорец загуби титуляр за първия полуфинал срещу ЦСКА

  • 17 апр 2026 | 15:36
  • 5428
  • 2
КПБП: Канари, гответе се за дербита! Мощни песни, факли и дим - Ботев непобедим!

КПБП: Канари, гответе се за дербита! Мощни песни, факли и дим - Ботев непобедим!

  • 17 апр 2026 | 14:19
  • 732
  • 0
Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

  • 17 апр 2026 | 14:11
  • 19744
  • 59
Илиян Филипов: Според Крушарски малко оставаше да изпаднем, но сега е време за разплата

Илиян Филипов: Според Крушарски малко оставаше да изпаднем, но сега е време за разплата

  • 17 апр 2026 | 13:58
  • 1279
  • 4
Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 11932
  • 15
Втора лига на живо: играят се два мача

Втора лига на живо: играят се два мача

  • 17 апр 2026 | 17:00
  • 29329
  • 19
Виж всички

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 20364
  • 9
Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 11932
  • 15
Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

  • 17 апр 2026 | 14:11
  • 19744
  • 59
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 36010
  • 64
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 6396
  • 0
Втора лига на живо: играят се два мача

Втора лига на живо: играят се два мача

  • 17 апр 2026 | 17:00
  • 29329
  • 19