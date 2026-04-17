Градев спечели дело срещу Жейнов, решението е окончателно

Футболният агент Николай Жейнов е загубил дело срещу Георги Градев, обяви специалистът по спортно право на страницата си във "Фейсбук".

"Футболният агент Николай Жейнов загуби делото си срещу мен на въззивна инстанция.

Софийският градски съд отмени осъдителната част, отхвърли иска изцяло и присъди разноски в моя полза.

Съдът каза ясно: „деструктивна личност“, „доказан интригант“ и „пагубно присъствие“ са оценъчни съждения, а не обида. „Сее раздор“ не е клевета, защото не съдържа конкретен позорящ факт. А приказките за „черното тото“ не са насочени ясно и конкретно към Жейнов, следователно няма клевета.

Контекстът е решаващ - изказванията са направени в рамките на предизборна кампания. Допустима е по-остра критика по въпрос от обществен интерес", пише Георги Градев. Решението на съда е окончателно.