Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Тунис

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №7 в схемата българин отстъпи с 2:6, 0:6 от Джон Ечеверия (Испания). Срещата продължи час и 18 минути.

23-годишният Нестеров загуби десет поредни гейма след 2:2 в първия сет и отпадна от надпреварата.

През миналата седмица Нестеров игра полуфинал на друг турнир от същия ранг в Тунис, като в момента е №444 в световната ранглиста за мъже.