Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Тунис

  • 17 апр 2026 | 13:22
Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №7 в схемата българин отстъпи с 2:6, 0:6 от Джон Ечеверия (Испания). Срещата продължи час и 18 минути.

23-годишният Нестеров загуби десет поредни гейма след 2:2 в първия сет и отпадна от надпреварата.

През миналата седмица Нестеров игра полуфинал на друг турнир от същия ранг в Тунис, като в момента е №444 в световната ранглиста за мъже.

Валерия Гърневска допусна обрат и отпадна в Словакия

Зверев е във възторг от победата на Байерн

Елена Рибакина и Коко Гоф са четвъртфиналистки в Щутгарт

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Лоренцо Музети и Андрей Рубльов се класираха за четвъртфиналите в Барселона

Александър Зверев се класира за четвъртфиналите в Мюнхен

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Нови четири срещи във Втора лига днес

