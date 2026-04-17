Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Олимпийски шампиони от Милано-Кортина 2026 прекратиха кариерите си

  • 17 апр 2026 | 12:57
  • 196
  • 0
Японците Рику Миура и Рюичи Кихара обявиха край на състезателните си кариери само два месеца след спечелването на титлата при спортните двойки на Игрите в Милано-Кортина 2026. Те заслужиха златото с общ резултат от 231.24 точки и вече имат три отличия от Олимпиади след сребърните в Пекин 2022 и отборно в Италия.

Миура и Кихара, известни в страната си като "РикуРюи", са първите японци с олимпийска титла при спортните двойки.

"Нашите състезателни кариери достигнаха своя край и знаем, че дадохме всичко от себе си. Не съжаляваме за нищо. Гордеем се с всичко, което постигнахме, а то не е малко. Двамата ще приемем нови предизвикателства, за да популяризираме фигурното пързаляне в Япония. Надяваме се, че можем да разчитаме на вас да ни следвате в това начинание", пишат те в Инстаграм.

Миура и Кихара тренираха в Канада под ръководството на треньора Бруно Маркоте. Те пропуснаха Световното първенство през миналия месец, когато шампиони в спортните двойки станаха германците Фабиене Хазе и Никита Володин.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

