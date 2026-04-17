Германски национал сменя Бранимир Грозданов в Динамо Букурещ

Опитният германски национал Кристиан Фром ще замени българина Бранимир Грозданов в състава на Динамо Букурещ за полуфиналните плейофи в румънското първенство по волейбол, съобщава newsbv.ro в петък.

31-годишният бивш национал на България получи контузия в самото начало на директните елиминации в местния шампионат, когато Динамо отстрани Брашов след 2:1 успеха.

Посрещачът, който е висок 198 сантиметра, стана важна част от състава на Динамо Букурещ след трансфера си от ЦСКА София в самото начало на 2026 година.

На полуфиналите в шампионата Динамо се изправя срещу своя голям съперник Стяуа, като първата среща между двата отбора ще се проведе на 18 април.