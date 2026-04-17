Локомотив Авиа призова феновете за подкрепа преди решаващия мач срещу Нефтохимик 2010

От Локомотив Авиа използваха социалните мрежи, за да призоват феновете си за подкрепа преди петия полуфинален мач срещу Нефтохимик 2010 Бургас в мъжкото волейболно първенство.

Двата тима се изправят един срещу друг на 18 април (събота) от 19:00 часа в залата на Пловдивския университет в решаващ двубой, който ще определи съперника на Левски във финала.

До момента резултатът в серията е равен 2:2 победи, след като двата отбора спечелиха домакинските си срещи.

"ВРЕМЕ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ МАЧ

Време е за характер, за страст и за "черно-бяла" подкрепа.

Локомотив Авиа излиза в решаваща битка срещу Нефтохимик 2010 – съперник, който идва с агитка и амбиция.

Но ние имаме нещо по-силно – НАШАТА публика!

Точно сега отборът има нужда от всеки един от вас. От гласа ви, от енергията ви, от онази искра, която превръща залата ни в ПУ в непревземаема крепост! Нека покажем, че когато сме заедно, сме неудържими!

Елате, подкрепете, бъдете част от емоцията. Нека в България за пореден път видят и чуят какво е марката "ЛОКОМОТИВ", написаха от клуба.

Локомотив преследва класиране за финал в първенството за втора поредна година, след като през миналия сезон "черно-белите" отстъпиха на Левски в битката за титлата.