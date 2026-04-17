Спас Делев с награда за №1 на кръга след силните си изяви с екипа на Локомотив (София)
Локомотив Авиа призова феновете за подкрепа преди решаващия мач срещу Нефтохимик 2010

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 232
  • 0
От Локомотив Авиа използваха социалните мрежи, за да призоват феновете си за подкрепа преди петия полуфинален мач срещу Нефтохимик 2010 Бургас в мъжкото волейболно първенство.

Двата тима се изправят един срещу друг на 18 април (събота) от 19:00 часа в залата на Пловдивския университет в решаващ двубой, който ще определи съперника на Левски във финала.

До момента резултатът в серията е равен 2:2 победи, след като двата отбора спечелиха домакинските си срещи.

"ВРЕМЕ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ МАЧ

Време е за характер, за страст и за "черно-бяла" подкрепа.

Локомотив Авиа излиза в решаваща битка срещу Нефтохимик 2010 – съперник, който идва с агитка и амбиция.

Но ние имаме нещо по-силно – НАШАТА публика!

Точно сега отборът има нужда от всеки един от вас. От гласа ви, от енергията ви, от онази искра, която превръща залата ни в ПУ в непревземаема крепост! Нека покажем, че когато сме заедно, сме неудържими!

Елате, подкрепете, бъдете част от емоцията. Нека в България за пореден път видят и чуят какво е марката "ЛОКОМОТИВ", написаха от клуба.

Локомотив преследва класиране за финал в първенството за втора поредна година, след като през миналия сезон "черно-белите" отстъпиха на Левски в битката за титлата.

