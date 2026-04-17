Денвър се изправя срещу Индиана в Мексико през следващия сезон

Денвър Нъгетс и Индиана Пейсърс ще играят мач от редовния сезон 2026/2027 на НБА в столицата на Мексико на 7 ноември, съобщиха от Лигата. Двубоят ще бъде 35-ият в историята на НБА, който ще се състои в Мексико и 16-ият в рамките на редовните кампании от 1992 година насам. Освен САЩ и Канада, южната съседка е приела най-много срещи от най-силното баскетболно първенство в света.

"Домакинството на 35-ия мач в страната ни отразява дълбочината на връзката на НБА с Мексико и ролята, която това събитие играе в приближаването на играта до местните фенове, тези в Латинска Америка, както и по целия свят", заяви вицепрезидентът на НБА Латинска Америка - Раул Сарага, цитиран от ESPN.

В миналото отборът на Денвър е играл веднъж в Мексико, но тогавашният двубой срещу Голдън Стейт Уориърс беше от предсезонната подготовка през 2006 година. Индиана за пръв път ще участва в мач в страната и ще се превърне в 23-ия клуб от НБА, който прави това.

Срещата ще се играе в седмицата на Деня на мъртвите, който се отбелязва като национален празник в Мексико.

През следващия сезон 2026/2027 мачове от НБА ще бъдат проведени също в Париж (Франция) и Манчестър (Великобритания).