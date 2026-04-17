Eдмънтън победи Ванкувър в последния ден от редовния сезон в НХЛ

  • 17 апр 2026 | 11:04
  • 141
  • 0
Eдмънтън победи гостуващия Ванкувър с 6:1 в последния ден от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) и с актив от 93 точки изпревари с точка Анахайм, за да завърши на второ място в Тихоокеанската дивизия, с което да заслужи домакинско предимство в първия кръг на плейофите.

Мат Савоа реализира първия си хеттрик, а Колтън Дак добави гол и асистенция срещу последния в класирането в лигата.

Конър МакДейвид се отличи с четири асистентции и със 138 точки (48 гола и 90 асистенции) през сезона завърши на върха по този показател, с което си осигури трофея "Арт Рос" за най-добър реализатор за шести път в кариерата си.

Едмънтън  ще играе на старта на елиминациите за Купа "Стенли" в Западната конференция срещу Анахайм, който завърши кампанията с успех с 5:4 над домакина Нешвил с 5:4, но остана на трето място в Тихоокеанската дивизия.

Трой Тери вкара победния гол при числен превес 2:54 минути преди края, а Микаел Гранлунд допринесе с три асистенции за гостите, които ще играят в плейофите за първи път след осемгодишна пауза.

Стивън Стамкос се отличи с две попадения и асистенция, а Филип Форсберг добави два гола за Нешвил, който не успя да се класира за елиминациите.

Арсений Сергеев отрази 27 удара при дебюта си в НХЛ и помогна на домакина Калгари да спечели срещу Лос Анджелис с 3:1. Гостите допуснаха първа загуба в редовното време през април след осем поредни срещи с поне точка.

Въпреки успеха канадците отпадат, докато Лос Анджелис ще започне в плейофите срещу победителя в редовния сезон Колорадо, който завърши кампанията с рекордните в клубната история 121 точки след успех в последния си мач срещу гостуващия Сиатъл с 2:0.

Скот Уеджууд направи 22 спасявания и за четвърти път през сезона и общо за 12-и в кариерата си не допусна гол ("шътаут"). Ник Бланкенбърг и  Паркър Кели се разписаха, а Валери Ничушкин асистира и при двете попадения.

Сиатъл отпада, след като допусна 13 поражение в последните си 16 мача от редовния сезон.

Робърт Томас записа втори хеттрик в кариерата си, а Сейнт Луис спечели с 5:3 срещу домакина Юта, но не се класира за елиминациите.

Юта пък започва плейофите срещу победителя в Тихоокеанската дивизия Вегас.

Маклин Селебрини и Вилям Еклунд се отличиха с по гол и две асистенции и изведоха Сан Хосе до победата срещу домакина Уинипег с 6:1 в мач без съществено значение, тъй като и двата отбора не продължават в елиминациите за купа "Стенли".

19-годишният Селебрини събра 115 точки (45 гола и 70 асистенции) и подобри клубния рекорд в рамките на един сезон на Джо Торнтън, който записа 114 през кампания 2006/2007.

