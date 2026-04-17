Кълъмбъс Блу Джакетс удължи договора на опитния старши треньор Рик Боунес

Кълъмбъс Блу Джакетс удължи договора на старши треньора Рик Боунес, който отново ще води тима през следващия сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

71-годишният специалист се завърна през януари, след като през 2024-та обяви оттеглянето си от треньорската професия.

„Рик свърши невероятна работа, откакто пристигна и беше очевидно за всички ни, че той е правилният човек, който да води клуба като старши треньор. Рик разви силна връзка с играчите ни, които ще продължат да се възползват от неговото лидерство в опита ни да се поучим от трудните уроци през този сезон и да работим за постигането на нашата цел да се борим за Купа „Стенли“, написаха от Блу Джакетс, цитирани от агенция Ройтерс.

В над 40-годишната си кариера Боунес е водил осем различни отбора в общо 840 мача, в които има баланс 331-419-42, включително 48 равенства.

„Наистина се наслаждавам на времето си с тази организация и абсолютно обичам да бъда част от нея и да работя с тези играчи. Всички сме много разочаровани от начина, по който приключи сезона ни и имаме много работа за вършене, но ще направим каквото се налага, за да се превърнем в отбора, който искаме да бъдем и който феновете ни очакват да сме. Нямам търпение да продължа работата, която започнахме тук и съм благодарен на ръководството и собствениците за доверието“, заяви Рик Боунес.

През този сезон Кълъмбъс завърши извън местата, даващи право на участие в плейофите, но под ръководството на Боунес през втората половина на кампанията имаше позитивен баланс (21-11-5) в 37-те му мача начело.

Опитният треньор изведе Далас Старс до финала за Купа „Стенли“ през 2020 година като временен наставник, но отборът му отстъпи на Тампа Бей Бъканиърс в шест мача. В дългата си кариера той е водил Уинипег Джетс, Бостън Бруинс, Отава Сенатърс и Ню Йорк Айлъндърс сред други отбори.

Като играч Боунес има 18 гола и 37 асистенции в 173 мача от НХЛ между 1975 и 1981 година с тогавашния отбор на Атланта Флеймс, Детройт Ред Уингс, Сейнт Луис Блус и Уинипег Джетс.