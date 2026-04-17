  Кълъмбъс Блу Джакетс удължи договора на опитния старши треньор Рик Боунес

Кълъмбъс Блу Джакетс удължи договора на опитния старши треньор Рик Боунес

Кълъмбъс Блу Джакетс удължи договора на старши треньора Рик Боунес, който отново ще води тима през следващия сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

71-годишният специалист се завърна през януари, след като през 2024-та обяви оттеглянето си от треньорската професия.

„Рик свърши невероятна работа, откакто пристигна и беше очевидно за всички ни, че той е правилният човек, който да води клуба като старши треньор. Рик разви силна връзка с играчите ни, които ще продължат да се възползват от неговото лидерство в опита ни да се поучим от трудните уроци през този сезон и да работим за постигането на нашата цел да се борим за Купа „Стенли“, написаха от Блу Джакетс, цитирани от агенция Ройтерс.

В над 40-годишната си кариера Боунес е водил осем различни отбора в общо 840 мача, в които има баланс 331-419-42, включително 48 равенства.

„Наистина се наслаждавам на времето си с тази организация и абсолютно обичам да бъда част от нея и да работя с тези играчи. Всички сме много разочаровани от начина, по който приключи сезона ни и имаме много работа за вършене, но ще направим каквото се налага, за да се превърнем в отбора, който искаме да бъдем и който феновете ни очакват да сме. Нямам търпение да продължа работата, която започнахме тук и съм благодарен на ръководството и собствениците за доверието“, заяви Рик Боунес.

През този сезон Кълъмбъс завърши извън местата, даващи право на участие в плейофите, но под ръководството на Боунес през втората половина на кампанията имаше позитивен баланс (21-11-5) в 37-те му мача начело.

Опитният треньор изведе Далас Старс до финала за Купа „Стенли“ през 2020 година като временен наставник, но отборът му отстъпи на Тампа Бей Бъканиърс в шест мача. В дългата си кариера той е водил Уинипег Джетс, Бостън Бруинс, Отава Сенатърс и Ню Йорк Айлъндърс сред други отбори.

Като играч Боунес има 18 гола и 37 асистенции в 173 мача от НХЛ между 1975 и 1981 година с тогавашния отбор на Атланта Флеймс, Детройт Ред Уингс, Сейнт Луис Блус и Уинипег Джетс.

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 17 апр 2026 | 08:44
  • 326
  • 0
Уволниха треньора на Швейцария заради фалшив сертификат за коронавирус

Уволниха треньора на Швейцария заради фалшив сертификат за коронавирус

  • 16 апр 2026 | 16:54
  • 946
  • 1
Вегас спечели титлата в Тихоокеанската дивизия след успех над Сиатъл

Вегас спечели титлата в Тихоокеанската дивизия след успех над Сиатъл

  • 16 апр 2026 | 09:40
  • 669
  • 0
Детронираният шампион Флорида завърши редовния сезон с убедителна победа

Детронираният шампион Флорида завърши редовния сезон с убедителна победа

  • 16 апр 2026 | 09:23
  • 605
  • 0
Изиграха се шест мача от НХЛ, идната нощ приключва редовният сезон

Изиграха се шест мача от НХЛ, идната нощ приключва редовният сезон

  • 16 апр 2026 | 08:28
  • 1201
  • 0
Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна

Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна

  • 15 апр 2026 | 15:09
  • 593
  • 0
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 3530
  • 4
Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 60045
  • 157
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 21298
  • 9
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 34612
  • 14
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 26452
  • 0
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 33380
  • 86