  Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  Валентин Валентинов: Играхме на износен мокет, поздравления за противника

Валентин Валентинов: Играхме на износен мокет, поздравления за противника

  • 17 апр 2026 | 07:19
  • 788
  • 2
Валентин Валентинов: Играхме на износен мокет, поздравления за противника

Вторият отбор на Септември (София) надигра гостуващия му ОФК Костинброд с 4:0. Срещата е от 28-ия кръг на Югозападната Трета лига. Валентин Валентинов, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Дубълът на Септември (София) срази ОФК Костинброд
Дубълът на Септември (София) срази ОФК Костинброд

„Играхме на тренировъчен изкуствен терен в окаяно състояние. Не разбирам защо мачове от мъжки футбол и то през месец април, когато всички естествени терени са перфектни, се допуска да се провеждат на износени мокети, без никаква изкуствена трева дори. Повечето ни футболисти играха по стоножки. Това е друг спорт, който няма нищо общо с футбола и допринася единствено контузии. По никакъв начин не се оправдавам, но искам нещата да се казват такива каквито са, иначе с мълчание нищо няма да променим. Искрени поздравления за отбора на Септември, който притежава страхотни момчета и заслужено ни победиха в този мач, но дори за тях не смятам, че е полезно да играят на такова нещо. Ще си анализираме грешките и ще продължим по пътя си. Една загуба няма да ни сломи“.

