Валентин Валентинов: Играхме на износен мокет, поздравления за противника

Вторият отбор на Септември (София) надигра гостуващия му ОФК Костинброд с 4:0. Срещата е от 28-ия кръг на Югозападната Трета лига. Валентин Валентинов, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Играхме на тренировъчен изкуствен терен в окаяно състояние. Не разбирам защо мачове от мъжки футбол и то през месец април, когато всички естествени терени са перфектни, се допуска да се провеждат на износени мокети, без никаква изкуствена трева дори. Повечето ни футболисти играха по стоножки. Това е друг спорт, който няма нищо общо с футбола и допринася единствено контузии. По никакъв начин не се оправдавам, но искам нещата да се казват такива каквито са, иначе с мълчание нищо няма да променим. Искрени поздравления за отбора на Септември, който притежава страхотни момчета и заслужено ни победиха в този мач, но дори за тях не смятам, че е полезно да играят на такова нещо. Ще си анализираме грешките и ще продължим по пътя си. Една загуба няма да ни сломи“.